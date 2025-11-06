Майнинг на колесах: в дагестанском селе сняли на видео «Газель», набитую видеокартами

В Дагестане сняли на видео автомобиль «Газель», который превратили в передвижную ферму для майнинга биткоинов. Об этом сообщает Lenta.ru.

В дагестанском селе Ташкапур местный умелец удивил общественность своим изобретением. На этот раз в объективы камер попал автомобиль «Газель», который не используется для перевозок. Вместо груза его кузов плотно заставлен работающими видеокартами, подключенными к толстым кабелям и системе охлаждения.

Этот случай далеко не первый для предприимчивого майнера. На этот раз ущерб от хищения электроэнергии для питания необычной фермы оценили в 1,5 млн руб. Ранее подобные незаконные производства в республике вычисляли с помощью дронов, оснащенных тепловизорами.

С начала этого года в Дагестане, как и в девяти других регионах России, действует полный запрет на майнинг криптовалют. Эта мера направлена на борьбу с хищениями электроэнергии и снижение нагрузки на энергосистемы.

Ранее стало известно, что российского подростка ограбили из-за виртуальных подарков.