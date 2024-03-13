Макрон и Шольц наедине обсудят помощь Украине

Президент Франции Макрон и канцлер Германии Шольц наедине обсудят помощь Украине на полях Веймарского треугольника. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта.

В грядущую пятницу, 15 марта, в Берлине проведут совместную встречу лидеры Германии, Франции и Польши. Правительства перечисленных стран сообщают о том, что трио будет обсуждать поддержку Украины. Есть очень интересная деталь. Одна из встреч треугольника состоится без представителя Польши, так как Макрон и Шольц хотят обсудить помощь Украине наедине. Хебештрайт заявил, что речь будет идти о «различных нюансах в одном техническом вопросе».

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