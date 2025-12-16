«Максимальный срок»: обвиняемому в покушении на Соловьева грозит пожизненное заключение

Государственное обвинение потребовало пожизненного заключения для Андрея Пронского — главного фигуранта дела о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева. Требования прозвучали в ходе прений во 2-м Западном окружном военном суде. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор в финальной речи заявила о необходимости назначить Пронскому пожизненный срок. Согласно ее требованию, первые 15 лет он должен провести в тюрьме, а остальной период — в колонии особого режима. Помимо лишения свободы, обвинение также настаивает на штрафе в размере одного миллиона рублей.

Второму участнику процесса, Владимиру Белякову, государственное обвинение запросило 30 лет лишения свободы. Дело рассматривается в закрытом режиме, поэтому детали обвинения и конкретные эпизоды широкой публике неизвестны.

По версии следствия, группа лиц планировала ликвидировать Соловьева из-за его публичной поддержки спецоперации. Суд должен вынести приговор после изучения всех материалов и заслушивания сторон защиты.

Ранее стало известно, как планировали убить Владимира Соловьева.