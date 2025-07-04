Мальчик, на которого напал мужчина в Сергиевом Посаде, прооперирован

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем телеграм-канале рассказала о том, что мальчик, пострадавший в результате нападения мужчины в Сергиевом Посаде, прооперирован. Об этом стало известно вечером пятницы.

По словам Мишоновой, девятилетний мальчик просто играл во дворе, когда к нему подошел больной шизофренией мужчина и ударил ребенка ножом. Мальчику была проведена операция, угрозы жизни нет.

Также сообщается, что на данный момент ребенок находится в палате с мамой. Напомним, что расследование жуткого инцидента на Новоугличском шоссе на контроль взяла и прокуратура Московской области, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, а также части 2 статьи 105 УК РФ.