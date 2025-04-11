В интервью РИА Новости Сергей, совсем еще юный житель Курской области, сообщил , что собрал коллекцию из 140 знамен, принадлежавших воинским частям, которые освобождали города и поселки, захваченные ВСУ после полномасштабного наступления в приграничных районах 6 августа 2024 года.

По словам ребенка, сразу после того, как украинские войска вторглись в Курскую область, он день за днем выходил на дорогу и встречал российских солдат, которые направлялись на поле боя. Самым первым знаменем был российский триколор, признался Сережа.

«Сначала был российский. Потом ребята расписали его. ВДВ, «Ахмат» мы сами заказывали. А потом начали дарить флаги. Теперь их 140, а может и больше», — отметил Сергей.

Боец отряда «Оскол» с позывным Инхо, который вместе с товарищами приехал навестить мальчика, рассказал в свою очередь, что за несколько месяцев отважный малыш собрал флаги всех подразделений, принимавших участие в освобождении Курской области.

«Зимой здесь было флагов 20, все подразделения понемногу-понемногу флаги привозят. Тут все подразделения, все курское направление. Уже сумское направление, можно сказать», — рассказал военнослужащий.

14 марта Министерство обороны РФ сообщило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Операция «Поток» стала примером удачной тактики скрытого подхода к тылу украинских войск.

Как ранее отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян, операция «Поток» войдет в историю и кино.