Мамы ликуют: в Госдуме нашли способ, как легально сбежать с работы

В российском парламенте появилась законодательная инициатива, направленная на поддержку работающих родителей. Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов обратился к министру труда Антону Котякову с предложением ввести новые гарантии для семей, воспитывающих школьников. Об этом сообщает « Лента.ру ».

Суть предложения заключается в предоставлении каждому из работающих родителей права на три дополнительных оплачиваемых выходных дня в течение календарного года. Эти дни планируется выделить специально для участия мам и пап в ключевых событиях школьной жизни их детей.

В своем официальном обращении парламентарий подчеркнул, что активное вовлечение родителей в учебный и внеклассный процесс положительно сказывается на успеваемости учеников и их психологическом комфорте. Однако на текущий момент многим родителям, желающим присутствовать на утренниках, спортивных соревнованиях или родительских собраниях, приходится использовать собственный отпуск или брать дни за свой счет. Такая практика, по мнению Чернышова, ведет к прямым финансовым потерям для семьи и может создавать напряженность в отношениях с руководством компании.

Законодательное закрепление этой меры, как считает автор инициативы, позволит унифицировать подход во всех организациях страны.

