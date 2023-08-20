Манипуляция или попытка сбежать: разбираемся, почему мужчины не отвечают на сообщения

Многие женщины сталкивались с тем, что мужчина даже после приятного времяпровождения, прекращал отвечать на сообщения или не слишком активно общался в переписке. Оказалось, что мужчины несколько иначе воспринимают сообщения.

Девушки относятся к перепискам как к проявлению чувств, заботы и внимания. Мужчины же не слишком любят писать просто так, а тем более отвечать «что попало». Им приходится обдумывать свои слова, а порой это слишком утомительно.

«Часто у них просто нет времени отвечать в течение дня, но это не должно быть оправданием. Если девушке кажется, что мужчина просто игнорирует ее общение, возможно, ей не кажется. Он может быть женат или просто не знать, как прекратить отношения с человеком, который ему не подходит», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

Кроме того, существует тип привязанности, где такие «пропажи» помогают манипулировать девушкой. Мужчина заставляет ее ждать ответа, волноваться и испытывать трепет, когда ответ все же приходит. От такого мужчины лучше держаться подальше, так как отношение в детстве у него были именно такие и ни о какой нежности или заботе речи быть не может. Он их просто не испытывал на себе.

«Также бывает, что мужчина, который слишком активно включается в переписки, может подсознательно пытаться скрываться от общения в жизни», – отметила эксперт.

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