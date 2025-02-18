«Я привезла зиму в Москву!»: Мария Горбань вернулась из Шри-Ланки

Актриса Мария Горбань вернулась из Шри-Ланки и заявила, что счастлива быть в Москве. Об этом пишет журнал Voice.

Звезда сериала «Кухня», уточняют журналисты, иногда живет с родными на Шри-Ланке, где у нее есть собственная вилла. По словам актрисы, она привыкла проводить время зимой в теплых странах – ее муж уже больше 10 лет занимается на острове бизнесом.

По словам Горбань, Шри-Ланка стала для нее вторым домом, но актриса скучает и по своей стране – так, она выразила неподдельную радость по возвращении в Москву. Горбань отметила, что домой вернуться очень круто, а также добавила, что привезла в российскую столицу зиму.

Ранее стало известно о том, что беременная Ида Галич предположила пол будущего ребенка.