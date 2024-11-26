Mash: в Московской области известного автоблогера Гаджиева задержали за ДТП

Задержан автомобильный блогер из Дагестана Гаджи Гаджиев, который 10 дней назад при дрифте на BMW в подмосковном Одинцово сбил несколько человек. Как сообщает телеграм-канал Mash, женщину и маленького ребенка положили в больницу, а водитель прибыл в отделение полиции сам.

Уточняется, что по факту аварии на Гаджи возбудили уголовные дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Ранее водитель не единожды серьезно нарушал ПДД, выкладывая соответствующие видеозаписи в свои соцсети.

А как пишет телеграм-канал Baza, в результате инцидента автомобиль сбил нескольких человек. Женщина и ребенок находились в первом ряду. Расследование возбужденных уголовных дел находится на контроле в прокуратуре.

Ранее сообщалось о том, что год назад МВД Дагестана проверяло Гаджиева из-за опасной езды.