Mash: в Шереметьево приземлился самолет с мертвым гражданином США

Следовавший из Нью-Йорка в Дели самолет авиационной компании Air India совершил в Шереметьево срочную посадку из-за гражданина США, который резко почувствовал себя плохо. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По данным информационного канала, пассажир ушел из жизни до прибытия крылатой машины в Москву. Когда медики поднялись на борт они лишь констатировали смерть мужчины. До этого на протяжении нескольких часов привести его в чувство пытались бортпроводники.

Уточняется, что погибшему было около 60 лет и он имел американское и индийское гражданства. Согласно основной версии у пассажира случился сердечный приступ, однако также не исключается отравление.

Ранее сообщалось о том, что рейс из Новокузнецка в Москву перенесли на другое время из-за любителя алкогольных напитков.