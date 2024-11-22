Маск анонсировал повышение эффективности расходов США на военные цели

Илон Макс сообщил, что недавно созданный департамент по достижению государственной эффективности в США планирует увеличить продуктивность расходов, направляемых на военные нужды. Свое видение ситуации предприниматель выразил в соцсети X.

До этого стало известно, что выбранный президент США Дональд Трамп поставит во главу данного департамента Маска и бизнесмена Вивека Рамасвами.

«DOGE улучшит эффективность расходов на оборону», — заявил Маск в соцсети X.

Подобным образом он отозвался на публикацию Рамасвами о том, что США следует повысить эффективность оборонных расходов, а не просто по инерции увеличивать расходы на эту сферу. Рамасвами в свою очередь прокомментировал ненужностью просто наращивать оборонные расходы инициативу экс-помощника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона перенаправлять сохраненные в результате работы DOGE средства на оборону.

Ранее Макс заявил, что в случае нанесения Украиной ударов вглубь России следует ожидать зеркальный ответ.