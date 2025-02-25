Американский бизнесмен, визионер и руководитель нового департамента эффективности государственного управление (DOGE) Илон Маск в социальной сети X максимально кратко отреагировал на голосование в Раде по полномочиям Владимира Зеленского.

«Проведите выборы», — написал Маск.

По решению Верховной рады во вторник со второй попытки было поддержано постановление о продолжении полномочий главы киевского режима до тех пор, пока на должность не заступит новый избранный глава Украины.

Ранее депутат Рады Железняк заявлял о том, что в понедельник за принятие документа отдали голоса 218 человек, не добрав до нужного значения еще восемь голосов. По сведениям украинского издания «Страна», состоявшееся заседание также посетили еврокомиссары, а еще представители многих стран Европы.

Президентские полномочия Зеленского подошли к завершению еще 20 мая. Однако, в 2024 году выборы президента Украины были отменены, а данное решение было мотивировано военным положением и всеобщей мобилизацией.

Ранее Зеленского обвинили в том, что он желает затянуть продолжающееся противостояние еще на два года.