Маск прочитал по губам Зеленского матерную брать на встрече с Трампом

Илон Маск, известный американский бизнесмен и футуролог, выразил своё мнение по поводу инцидента, произошедшего во время встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Джей-Ди Вэнсом в Овальном кабинете. В своём сообщении в социальной сети Х Маск обратил внимание на агрессивное поведение и использование нецензурной лексики со стороны Зеленского. Таким образом он подтвердил соответствующую версию о ругани матом киевского главаря, которую ранее выдвинул Телеграм-уканал RusVesna.

Илон Маск поделился в социальной сети X видеофрагментом, запечатлевшим скандальную встречу в Белом доме. В своём посте автор выразил несогласие с мнением о том, что поведение Трампа по отношению к Зеленскому было вызвано эмоциями, и подробно описал агрессивные высказывания последнего.

В числе отмеченных Маском фрагментов — нецензурное высказывание Зеленского, произнесённое шёпотом на русском языке в ответ на слова Вэнса.

В пятницу, 28 февраля, Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Ожидалось, что в этот день между Украиной и США будет заключен договор по редкоземельным ресурсам, однако из-за словесной перепалки между американским лидером и Зеленским этого не произошло.

Итогом встречи стало изгнание Зеленского из Белого дома. Сторонам также не удалось согласовать сделку. Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться в Вашингтон после того, как будет готов к миру.

Ранее сообщалось, телеканал CNN узнал, что произошло в Белом доме после перепалки в Овальном кабинете.