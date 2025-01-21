CNN вырезал из эфира фрагмент, где Маск демонстрирует напоминающий нацистское приветствие жест

Телеканал CNN исключил из эфира федерального вещания фрагмент, в котором американский предприниматель и исследователь будущего Илон Маск во время инаугурации Дональда Трампа демонстрирует жест, который по своей форме и смыслу напоминает нацистское приветствие.

Напомним, Илон Маск станцевал на президентском параде президента США Дональда Трампа и со словами «так ощущается победа» вскинул руку в жесте, похожем на нацистское приветствие. Также миллиардер, чье место работы теперь в Департаменте эффективности правительства США, также заявил, что будет «рвать задницу» ради страны.

Теперь же, когда на американском телеканале показывают церемонию инаугурации Трампа полностью или фрагменты с Маском, его поступка не видно.

Напомним, 20 января Трамп официально принес присягу и стал 47-м президентом США. Церемония транслировалась на всех ведущих американских телеканалах. Она началась в 11:45 по местному времени (в 19:45 мск). На церемонии официально присутствовали экс-президент США Джо Байден, бывшие вице-президенты Камала Харрис и Джей-Ди Вэнс. Инаугурация стала 60-й по счету в истории Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может восстановить смертную казнь на федеральном уровне. Также он заявил, что будет бороться с наркокартелями и направит войска на границу с Мексикой.