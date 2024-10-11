Мэр Одессы пообещал установить патруль после акции с флагом России

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил в своем телеграм-канале о том, что около постамента ликвидированного памятника Екатерине II будет дежурить патруль из-за акции с флагом России.

Глава города заявил, что за последнее время в Одессе произошло несколько провокаций на Европейской площади по причине чего там появятся вечерний пост, а также мобильный пост муниципальной охраны.

Ранее сообщалось о том, что жительница Одессы предприняла попытку водрузить российский триколор на месте, где раньше был памятник Екатерине II. Стоит заметить, что ранее Европейская площадь носила название Екатерининская, однако после начала борьбы со всем русским была переименована.