Женщина, вывесившая флаг России на постаменте в Одессе, умерла в СИЗО

Жительница Одессы, вывесившая российский триколор на постаменте в Одессе, умерла. Об этом сообщил депутат бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

8 октября в Сети распространилось видео с женщиной, которая пыталась вывесить флаг России на месте демонтированного памятника основательнице города Екатерине Великой. Инцидент произошел на Европейской (Екатерининской) площади. Позже украинку задержала полиция.

По информации Царева, одесситку звали Елена Чесакова. На видео, появившихся в соцсетях с ее допроса, женщина уверенно говорит, что поддерживает Россию и ее президента Владимира Путина.

«Официальная версия правоохранителей — смерть от сердечной недостаточности. На самом деле после ареста и перевода в СИЗО ее просто убили», — написал Царев.

После акции в Одессе мэр города Геннадий Труханов сообщил, что возле постамента будут усилены дежурные патрули. По словам градоначальника, за последнее время на Екатерининской площади произошло много провокаций.

Ранее сообщалось, что на Украине замминистра обороны Александр Балануц был уволен спустя полгода работы на этой должности.