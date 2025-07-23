Мать главреда Baza в отчаянии: прошу не отнимать у меня сына

Мать главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова обратилась с эмоциональным призывом не забирать у нее сына. Это произошло на фоне обысков в редакции и уголовного преследования журналиста. Об этом сообщает URA.RU.

Мать главреда Baza Юлия Трифонова описала сына как законопослушного гражданина и единственного кормильца после смерти супруга полтора года назад. В своем обращении она подчеркнула, что Глеб с 14 лет работал, получил юридическое образование и всегда характеризовался как честный человек.

Ситуация обострилась после обысков в редакции Baza и возбуждения уголовного дела. По данным телеграм-канала, права Трифонова были нарушены — его допрашивали ночью, что противоречит законодательству.

Сейчас журналист вместе с продюсером издания Татьяной Лукьяновой ожидают решения суда о мере пресечения. Следствие настаивает на заключении Трифонова в СИЗО.

Ранее полицейских обвинили во взятках от главреда телеграм-канала Baza.