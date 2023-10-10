Мать плененной Шани Лук рассказала журналистам о звонке дочери

По данным зарубежных СМИ, мать 22-летней Шани Лук общалась с дочкой незадолго до ее пленения. Женщина рассказала, что девушка с рождения живет в Израиле, но имеет второе гражданство – немецкое. В вечер начала обстрела девушка находилась на музыкальном фестивале недалеко от сектора Газы. По телефону Шани Лук сообщила матери, что садится в машину, чтобы добраться до убежища.

Позже мать опознает свою дочь по татуировкам на теле девушки, попавшей на видео из пикапа с бойцами ХАМАС. Друзья девушки, с которыми она прибыла на фестиваль, до сих пор числятся пропавшими.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».