Мать попавшей в скандал с Mia Boyka девочки-квадробера убила мужа

Мама девочки из Надыма, которую за увлечение квадробингом пристыдила Mia Boyka, дала откровенное интервью Ане Ениной. По ее словам, в прошлом ее осудили за убийство супруга. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Мама девочки-квадроберши отсидела шесть лет за убийство мужа. По ее словам, мужчина периодически ее бил, а в очередной раз она использовала для самозащиты нож. Она отметила, что намерения расправляться с тираном у нее не было, но удар оказался смертельным.

«Я его ранила. Если бы была цель его убить, то загнала бы нож сильнее. А это он сам наткнулся», — рассказала женщина.

По словам северянки, будущие отношения у нее также не складывались. После отсидки она встретила мужчина, но он оказался наркозависимым и также стал проявлять к ней агрессию. Во второй раз надымчанка не совершила ошибки, а сразу рассталась с негодяем. Она продолжает воспитывать четверых детей, одна из которых страстно увлечена современным квадробингом.

Напомним, что на концерте девочка из Надыма заплутала на площадке и вышла на сцену к Mia Boyka. Там у нее состоялся неприятный диалог с кумиром. Певица удивилась, что на фанатке маска кошки, а также нелестно высказалась о квадробинге. Девочка едва сдерживала слезы, пока исполнительница высказывала свое мнение. Ребенка поддержали ровесники и представители движений, а также некоторые артисты. В их числе оказался Егор Крид.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы Милонов и Хамзаев заступились за Mia Boyka, осудив квадробинг.