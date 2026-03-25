Мать выиграла суд у дочери: предпринимательница из Подмосковья требует с граждан Германии €51 тыс. за прогоревший бизнес

Суд в подмосковном Егорьевске взыскал с двух граждан Германии €51,6 тыс. в пользу местной предпринимательницы. Сложность в том, что бизнесвумен оказалась матерью одной из ответчиц, а деньги требовала за обязательство сделать совместный конный клуб прибыльным. Об этом пишет REGIONS.

В 2020 году дочь Натальи (имя изменено), уехавшая в Германию и вышедшая там замуж, предложила матери вложиться в конный бизнес. Пара продала дом в Бранденбурге, переехала в Россию, а Наталья добавила свои средства и купила землю в поселке Денисиха. Там открыли школу верховой езды и занялись разведением лошадей.

В 2023 году Наталья взяла с дочери и зятя расписку о возврате ей вложенных средств до 2028 года. Землю она оформила на себя, объяснив, что родственникам — гражданам Германии — было бы сложно оформить недвижимость в России. Когда в 2025 году отношения разладились, Наталья выставила участки на продажу и потребовала деньги по расписке.

Граждане Германии пытались доказать, что мать уже получила деньги за землю и они ничего не должны. Однако суд встал на сторону истицы, руководствуясь статьей 808 ГК РФ: расписка есть, деньги не возвращены, а безденежность документа ответчики не доказали.

Адвокат Тимур Маршани, изучивший дело, отметил, что истец грамотно выстроил позицию, а ответчики допустили тактический просчет, подписав расписку без встречного обеспечения — нотариально заверенного обязательства передать участки. По его словам, решение юридически безупречно, хотя фактические обстоятельства вызывают вопросы о добросовестности матери.

