Материнский капитал на свалку истории: в парламенте готовят революцию в поддержке семей

Фото: [ В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

В Государственной Думе звучат предложения о принципиальном изменении подхода к размеру материнского капитала. Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш выступил с инициативой привязать сумму выплаты к рыночной стоимости жилья. Об этом он сообщил в интервью «Газете.Ru».

Парламентарий указал на растущий дисбаланс: в условиях стремительного удорожания недвижимости и ужесточения кредитных правил материнский капитал во многих регионах, особенно крупных, перестал выполнять свою первоначальную функцию. Его суммы зачастую недостаточно даже для формирования обязательного первоначального взноса по ипотечному кредиту.

Депутат предложил несколько возможных механизмов корректировки. В их числе — привязка размера государственной поддержки к средней стоимости квадратного метра в конкретном субъекте Федерации либо к установленному минимальному размеру взноса по жилищному кредиту. Также рассматривается вариант введения специальной дополнительной надбавки, направленной именно на первоначальный платеж.

По мнению Панеша, такие меры необходимы, чтобы вернуть материнскому капиталу статус действенного инструмента решения жилищного вопроса, а не просто символической выплаты.

