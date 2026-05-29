Матвиенко предложила снизить первоначальный взнос по ипотеке для части россиян

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила уменьшить размер первоначального взноса по ипотеке для многодетных семей. С такой инициативой она выступила на заседании Совета при президенте по реализации демографической политики, передает РИА Новости.

По словам спикера верхней палаты парламента, многодетным родителям необходимо предоставить особые условия в рамках программы семейной ипотеки. В частности, речь идет об увеличении лимитов льготного кредитования и снижении суммы первого взноса. Матвиенко напомнила, что на предыдущем заседании Совета обсуждался принцип «больше детей — меньше процентная ставка». Однако пока, констатировала она, семейная ипотека остается таковой лишь по названию, но не по сути.

Спикер Совфеда выразила надежду, что правительство при доработке программы все же реализует этот принцип. Она подчеркнула, что льготные условия должны быть реальным подспорьем для семей с детьми, а не формальностью. Инициатива Матвиенко прозвучала в контексте широкого обсуждения мер поддержки рождаемости и улучшения жилищных условий. В правительстве и Центробанке пока официально не комментировали предложение, однако эксперты полагают, что его реализация может потребовать дополнительного финансирования из бюджета. В любом случае, решение вопроса остается за кабмином и профильными ведомствами. Если предложение будет принято, многодетные семьи смогут приобретать жилье с меньшей финансовой нагрузкой на старте.

