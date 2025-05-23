Mazda вернулась в Россию: какие модели уже в продаже и как работает гарантия

Mazda официально возобновила продажи автомобилей в России. В наличии две модели с заводской гарантией на 3 года или 100 тыс. км. Об этом сообщает Autonews.

Японский бренд Mazda после продолжительной паузы возобновил официальные продажи автомобилей в России. На текущий момент в шоурумах у дилеров уже доступны две модели — CX-5 и CX-50. Часть машин уже размещена в автосалонах, остальная партия находится на центральных складах и доступна для заказа.

Покупателям предлагают полноценную заводскую гарантию — три года или 100 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Это ставит Mazda в число немногих брендов, продолжающих предлагать российским клиентам официальный сервисный пакет.

Основные поставки идут из Китая, где работает одно из крупнейших производств марки. Помимо этого, у ряда дилеров имеются автомобили, ввезенные по параллельному импорту — на них действуют страховые или локальные дилерские гарантии, условия которых зависят от конкретного продавца.

Возвращение Mazda может заметно оживить сегмент кроссоверов в среднем ценовом диапазоне, особенно на фоне ограниченного выбора официальных моделей после ухода большинства западных автоконцернов, считают специалисты.

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