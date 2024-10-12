МЧС: АЗС в Грозном полностью разрушена из-за взрыва, повреждены ближайшие строения, пожар потушен

Как проинформировали в пресс-службе МЧС РФ в соцсетях, взорванная АЗС в Грозном была полностью разрушена. Также взрывной волной повреждены ближайшие строения. Пожар удалось локализовать, сейчас пламя потушено.

В настоящее время на месте пожара работают более 30 спасателей, привлечены семь единиц спецтехники.

Ранее мы писали, что в результате взрыва на АЗС в Грозном в Ахматовском районе детей 5 и 6 лет убило упавшей на них цистерной. Также погибли двое взрослых.

Один из очевидцев заснял сам момент детонации, после чего резервуар полетел в сторону жилого дома, у которого в это время находились люди, пытавшиеся спасти себе жизнь. Перед этим горящая емкость смяла Lada Priora, а уже после врезалась в фасад дома, где прятались прохожие. Личности погибших в настоящее время устанавливаются.

Как сообщала ранее в своем аккаунте в соцсетях пресс-служба МЧС, причиной мощного взрыва на заправке в Грозном стала детонация находившейся там цистерны с газом.