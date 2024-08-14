МЧС России потушили пожар в ТРЦ «РИО» на Большой Черемушкинской улице

Сотрудники МЧС России по Москве отчитались о полной ликвидации огня в торговом центре «РИО» на юго-западе столицы. Об этом в среду, 14 августа, сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Известно, что площадь возгорания составила 200 кв. метров, в операции по тушению участвовали 52 московских огнеборца и 16 единиц техники.

Все посетители были эвакуированы, никто не пострадал.

На месте событий действия всех специалистов согласуют заместитель прокурора ЮЗАО Олег Жилин и и. о. межрайонного прокурора Григорий Романов.

Причину происшествия установят сотрудники московской прокуратуры по результатам пожарно-технической экспертизы, заявили сотрудники департамента.

Ранее сообщалось о том, что легковушка вспыхнула в Туле на Московском шоссе. Тушение провели оперативно, всего за пять минут. Владельцев автомобиля теперь ждет дорогостоящий ремонт.