МЧС России: в Саранске удалось ликвидировать открытое горение в мебельном цехе

МЧС России сообщило о ликвидации открытого горения в мебельном цеху в Мордовии, где пожар охватил площадь в 1750 квадратных метров. Подробности рассказали в ведомстве .

Пожар начался в Саранске в одном из мебельных цехов. Изначально огонь охватил площадь в 1750 квадратных метров, был риск дальнейшего распространения, но со силами 63 сотрудников противопожарной службы с использованием 15 единиц техники пожар удалось локализовать на 1400 квадратных метрах.

В 13.32 стало известно, что во время тушения пожара пострадали два человека. Они пытались самостоятельно ликвидировать возгорание до прибытия сил и средств МЧС.

В 15.33 МЧС России объявило о том, что сотрудникам ведомства удалось ликвидировать открытое горение. Тушение пожара в цеху продолжается. Причина пожара пока остается неизвестной.

Несколько недель назад в Мордовии вычислили группу школьников, которые с конца ноября пять раз срывали уроки в школе сообщением о минировании образовательного учреждения.