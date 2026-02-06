Мечта о квартире уходит в прошлое: новые данные шокируют девелоперов

Исследование рынка, проведенное в феврале 2026 года, выявило значительный сдвиг в потребительских настроениях россиян относительно жилищных улучшений. Данные демонстрируют рекордный за последние два года уровень осторожности в принятии решений, связанных с крупными тратами на недвижимость. Об этом передает Лента.ру.

Согласно результатам опроса, абсолютное большинство — 55% респондентов — не планируют в обозримом будущем никаких активных действий по изменению жилищных условий. Это означает добровольный отказ от ремонта, строительства или покупки новой жилплощади. Цифра стала максимальной с 2024 года и выросла почти на 20 процентных пунктов по сравнению с показателем прошлого года.

Среди тех, кто все же намерен что-то менять, наиболее популярной стратегией остается ремонт в уже имеющемся жилье. Однако и здесь заметна тенденция к сокращению: такие планы есть у 26% опрошенных против 35% в 2025 году. Интерес к более фундаментальным шагам — строительству дома или покупке квартиры — проявили лишь 10% граждан, что также меньше прошлогоднего значения. Покупка земельного участка под будущее строительство находится в конце списка приоритетов, актуальная лишь для 3% населения.

Аналитики интерпретируют эту статистику как следствие комплекса экономических факторов. Ключевыми из них являются сохранение высоких процентных ставок по ипотечным кредитам, что делает займы менее доступными, а также неопределенность и изменения в государственных льготных программах.

