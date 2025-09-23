Меланья Трамп отказалась от встречи с женой Зеленского на Генассамблее ООН

Супруга американского лидера Меланья Трамп отклонила предложение о встрече с Еленой Зеленской в Нью-Йорке. Несмотря на неоднократные попытки стороны Украины договориться о мероприятии, официальной беседы на полях Генассамблеи ООН не последует. Об этом сообщает New York Post.

Советник первой леди США Марк Бекман официально подтвердил, что двусторонней встречи между Меланьей Трамп и Еленой Зеленской не планируется. По его словам, супруга украинского президента несколько раз пыталась организовать переговоры, но американская сторона ответила отказом. Бекман подчеркнул, что никаких официальных мероприятий не будет.

При этом представитель Меланьи Трамп отметил, что первая леди соблюдает дипломатический этикет. Это означает, что формальное общение будет сведено к минимуму. Такое решение было принято на фоне общей сдержанности в контактах между представителями двух администраций во время сессии Генассамблеи ООН.

Ранее сообщалось о том, что при выступлении в ООН Трамп многократно упомянул Россию.