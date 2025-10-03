Менее 40 процентов украинцев уверены в победе над Россией

Почти 40% граждан Украины абсолютно уверены в победе своей страны в противостоянии с Россией, показал свежий опрос. При этом большинство готовы идти до конца, не соглашаясь на ключевые уступки. Об этом сообщает украинское СМИ.

Исследование украинского Центра Разумкова выявило глубокий скепсис в обществе относительно исхода конфликта. Полностью уверены в победе Украины менее 40% опрошенных. Каждый третий респондент лишь частично разделяет этот оптимизм, а каждый одиннадцатый и вовсе сомневается в успехе.

Несмотря на шаткую веру в победу, более 62% украинцев не готовы соглашаться ни на один из потенциальных компромиссов для завершения конфликта — ни на территориальные уступки, ни на отказ от курса в ЕС и НАТО. Готовность пожертвовать землями выразили лишь 8% населения. Опрос проводился в середине сентября, в нем участвовали 1210 человек.

