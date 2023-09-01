Меньше соли, больше кураги: как питаться при высоком давлении

Лекарственные препараты могут понизить повышенное артериальное давление. Однако не стоит ограничивать лечение только таблетками, справиться с гипертонией помогут и сухофрукты.

Эффект сразу

Правильное питание может значительно улучить состояние при гипертонии. Страдающим этой болезнью рекомендуется меньше употреблять соль. Колоссальный эффект можно будет почувствовать буквально через несколько дней после отказа от соленой пищи.

«Также в свой рацион стоит добавить продукты, богатые калием. Они будут помощниками в борьбе с высоким давлением. В частности, этот полезный элемент присутствует в сухофруктах», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Кирилл Стрельников.

Сухофрукты на перекус

Так, гипертоники в качестве перекуса могут использовать курагу, которая содержит в себе много калия. Кроме того, этот продукт может уменьшить уровень холестерина в крови и обладает противоопухолевым эффектом.

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«В сутки достаточно съедать около 200 граммов этого сухофрукта. Еще в свой рацион следует добавить изюм. Он богат не только калием, но и магнием, фосфором и железом, а также витаминами группы В. Его, как и курагу, надо есть в меру из-за калорийности», – уточнил эксперт.

Другой сухофрукт, который будет полезен для людей с повышенным артериальным давлением, — чернослив. Кроме того, если его регулярно есть, то он будет способствовать снижению риска развития инфаркта и инсульта. Также этот продукт помогает укрепить кости из-за содержания витамина К, магния, фосфора и калия.

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