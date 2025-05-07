Мерц назвал Россию самой большой угрозой для безопасности Европы

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию самой крупной угрозой для безопасности Европы. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском, трансляция которой велась по телеканалу Welt.

По заверению Мерца, Россия и в обозримом будущем останется «самой большой угрозой» для евроатлантических отношений.

Кроме того, он добавил, что необходимо в самое ближайшее время укрепить европейскую систему сдерживания, а также обороноспособность.

Ранее Мерц анонсировал свою поездку на Украину. Канцлер также заверил, что Берлин и Брюссель продолжат оказывать Киеву поддержку. В частности, речь шла об участии двух стран в совместном приобретении оружия.