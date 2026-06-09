«Мертвое творчество»: композитор Рыбников раскритиковал нейросети в музыке и призвал не доверять ИИ

Народный артист России, композитор Алексей Рыбников вынес жесткий вердикт нейросетям в творчестве. По его словам, все, что создает искусственный интеллект, — «немножко мертвое». Доверять ИИ при написании музыки нельзя. Рыбников, работающий над новой версией «Буратино», признался, что практически не пользуется нейросетями, допуская их лишь для сбора справочного материала. Об этом сообщает Lenta.ru.

Композитор, известный по мелодиям к фильмам «Юнона и Авось», «Звезда пленительного счастья» и «Буратино», категоричен: нейросети неспособны создать живое искусство. Можно использовать ИИ для получения справочного материала, но доверять ему нельзя. Мы сейчас практически не пользуемся ИИ. Все это получается немножко мертвое.

Маэстро работает над новой версией «Буратино», но предпочитает полагаться на человеческий талант, а не на алгоритмы. По его убеждению, музыка, рожденная машиной, лишена души, эмоций и той самой «живой» ноты, которая отличает настоящего творца от вычислительной программы. Рыбников не отрицает пользу технологий как помощника, но выступает против подмены искусства расчетом.

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