«Жена посла» из спальни: женщина обещала соотечественникам визы и права, а сама отправляла их в тайскую тюрьму

Россиянка придумала гениальную схему наживы в Таиланде. Она представлялась женой российского посла и обещала соотечественникам «вип-визы», права, загранпаспорта и даже гражданство Румынии. За услуги брала до 111 тысяч рублей. Все «оформляла» в собственной спальне, ссылаясь на сейф с документами. Когда двое клиентов потребовали вернуть деньги за невыполненную работу, аферистка заявила на них в полицию — и отправила соотечественников за решетку. Об этом сообщает Lenta.ru.

Женщина по имени Дарья создала образ влиятельной особы. Она утверждала, что является женой российского посла и может решить любые бюрократические вопросы. За визу категории «Таиланд Элит» она просила 50 тысяч батов (около 111 тысяч рублей). Также в ее «прайсе» были водительские права, российские загранпаспорта и даже паспорт гражданина Румынии. Клиентов не смущало, что документы оформляются прямо в ее спальне. Аферистка уверяла: в квартире стоит сейф со всеми бумагами.

Однако два россиянина, заплатившие за услуги, так и не дождались результата. Они потребовали вернуть деньги. Тогда Дарья написала на них заявление в полицию, обвинив в воровстве. Соотечественники оказались в тайской тюрьме. Сама мошенница, пытаясь улететь из страны, была задержана. Выяснилось, что у нее давно просрочена виза. Кроме того, несколько пострадавших подали на нее иски в суд.

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