Месси собрался на вечеринку в Баку

Уточняется, что посвященное футбольным успехам Месси мероприятие пройдет 11 декабря в Baku Crystal Hall. Его организатором выступил бизнесмен Аднан Ахмедзаде. Гости увидят документальный фильм о карьере и жизни прославленного аргентинца, а еще на встрече должны выступить певец и композитор Вилли Уильямс, и группа Morandi. Билеты можно купить в интернете, а также точках продаж на территории Баку. Все вырученные деньги направят на благотворительные цели.

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