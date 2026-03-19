Выпишут без спроса: юрист назвал случаи, когда лишиться прописки можно в одночасье

Потерять прописку, даже не подозревая об этом, — реальность, о которой многие даже не задумываются.

Принудительное снятие с регистрации возможно только по решению суда. Основанием может стать судебный акт о выселении или о признании жильца утратившим право пользования помещением. Также в списке — смерть, признание безвестно отсутствующим или обнаружение подложных документов, по которым оформлялась прописка.

В частных квартирах самый частый повод для выселения — прекращение семейных отношений с собственником. Как только брак распадается, бывший родственник теряет право на жилплощадь. Еще один рискованный момент — смена владельца. Статья 292 Гражданского кодекса четко говорит: новый хозяин может инициировать выселение членов семьи прежнего собственника.

Есть и хорошая новость. Собственника квартиры выписать невозможно. Даже если против него ополчились все родственники, лишить регистрации в его собственном жилье нельзя никого. Но для остальных — тревожный звоночек. Если вовремя не оформить права, можно проснуться без прописки.

