Метеорит, полет которого наблюдали жители Подмосковья, пробил крышу дома в Ярославской области

Метеорит, который наблюдали в небе 27 октября над Москвой и Московской областью, упал под Ярославлем и пробил крышу частного дома, пишет Mash. Космическое тело обнаружили в поселке Брейтово.

Согласно установленной международной практике, метеорит получит официальное название в честь населенного пункта, где были обнаружены его фрагменты. Таким образом, небесное тело назовут «Брейтово».

Обломки метеорита в виде 30 осколков весом примерно 200 г разлетелись по трем регионам РФ — в Ярославской, Тверской и Новгородской областях. Все образцы направлены в научные лаборатории для проведения исследования.

Полет метеорита в конце октября наблюдали жители населенных пунктов Видное, Дубна, Раменское, Жуковский, Люберцы, Красногорск и Одинцово. Видеозапись с падением небесного тела разлетелась по соцсетям.

