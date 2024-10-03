Международный валютный фонд пересчитает финансовые потребности Украины

В настоящее время специалисты Международного валютного фонда заново рассматривают потребность Украины во внешнем финансировании на 2025 год, ранее оцененную в 26 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости и ссылается на слова директора по коммуникациям МВФ Джули Козак.

Как заявил представитель специализированного учреждения ООН, сумма в 26 миллиардов долларов была спрогнозирована на момент четвертого обзора, однако перед пятым ранее названная цифра будет обновлена.

Ранее сообщалось о том, что всего лишь за два дня государственный долг США увеличился на 350 миллиардов долларов.