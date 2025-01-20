МИД Ирана заявил о готовности оперативно ратифицировать договор о партнерстве с Россией

Иран готов оперативно ратифицировать и претворить в жизнь договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Россией, которое было достигнуто ранее. Как сообщило РИА Новости, об этом в ходе еженедельной пресс-конференции заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Главы России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкин после состоявшего 17 января в Кремле диалога поставили подписи под Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве государств. Работа над соглашением велась с 2022 года, а в июне 2024 года стало известно о согласовании его текста обеими сторонами. Как отметили в Кремле, данный документ подтверждает выход двухсторонних связей на новый уровень.

«Это принесет много пользы нам и России. Предыдущее соглашение между двумя странами может стать для нас хорошей основой для эффективной реализации и практического применения настоящего договора», — сказал Багаи.

Он также заявил о решимости в оперативном режиме инициировать процесс утверждения государственными органами условий международного договора. Кроме того, Багаи отметил, что санкции никогда не являлись препятствием или помехой для расширения отношений между странами, а достигнутое соглашение основано на четко проанализированных потребностях «причастных» правительств и оценке имеющихся на двустороннем уровне возможностей.

«Важно то, каков результат. Результат имеется, можно посмотреть текст и увидеть, что в него включено», – заключил Багаи.

Ранее сообщалось о том, что Иран и Россия договорились не вводить санкции в отношении друг друга.