МИД РФ: четыре гражданина России погибли на юге Израиля

По данным на 12 октября, на юге Израиля во время конфликта с Палестиной погибли четыре гражданина России. Об этом сообщает МИД РФ .

В ведомстве рассказали, что Израиль предоставил данные о четырех погибших имеющих гражданство России и Израиля. Все они постоянно проживали в стране и погибли в ее южной части. В МИД также сообщили, что посольства в Тель-Авиве и Рамалле стараются сделать все возможное, чтобы как можно скорее выяснить, что случилось еще с шестью россиянами. Пока они считаются пропавшими без вести.

Министерство иностранных дел снова обратилось к сторонам конфликта отказаться от методов насилия и соблюдать международные гуманитарные права, чтобы избежать новых жертв среди мирных жителей. Ведомство осудило терроризм, захват заложников и создание невыносимых условий для жизни людей, а также другие виды насилия.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».