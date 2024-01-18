МИД РФ: представителям Кипра, причастным к травле журналиста Гасюка, запретили въезд в Россию

МИД РФ сообщил о применении ответных мер к представителям властей Кипра, участвовавшим в провокации против российского журналиста.

Как сообщает ведомство, 18 января посла Кипра в Москве поставили в известность о принятых Россией мерах отношении лиц, участвующих в необоснованной травле аккредитованного в Никосии корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка. В октябре прошлого года корреспондент вместе с сотрудником российского посольства стал жертвой провокации.

В опубликованном МИД материале сообщается, что представителям Республики Кипр, непосредственно задействованные в провокации, не смогут попасть на территорию России на основании закона о порядке въезда и выезда из России.

Представитель МИД Мария Захарова, комментируя инцидент, заявила, что задержание журналиста и представителя дипмиссии назвала действия властей Кипра незаконными. Она подчеркнула, что страна обязана защищать представителей посольства.