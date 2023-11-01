МИД РФ сообщил государствам Ближнего Востока о находящихся в секторе Газа россиянах

Сообщается, что ведомство сотрудничает с коллегами в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, а также с посольствами в странах Ближнего Востока, чтобы как можно скорее вывезти граждан России с территории сектора Газа. По данным ведомства, людей уже начали эвакуировать через пограничный переход «Рафах», в основном из сектора вывозят сотрудников посольств и международных органов. Информация о гражданах России, попросивших помощи в эвакуации, уже передана властям восточных государств. Работа по вывозу людей с опасных территорий продолжается.

МИД РФ попросил россиян ответственно подходить к собственной безопасности во время нахождения в секторе Газа и внимательно следить за сообщениями министерства и посольств.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».