МИД России и Сирии обсудили по телефону палестино-израильский конфликт

Сергей Лавров созвонился с Фейсалом Микдадом, чтобы обсудить конфликт на Ближнем Востоке и удары Израиля по территории Сирии. Российский дипломат подчеркнул, что нельзя допустить распространение конфликта и вовлечение в него Сирии и других государств. Он также подчеркнул, что авиаудары Израиля по Сирии недопустимы. Оба министра сошлись во мнении, что превращать Ближний Восток в место сведения счетов нельзя.

Также обе стороны считают, что боевые действия в секторе Газа необходимо остановить, возникшие гуманитарные проблемы оперативно решить и посадить участников конфликта за стол переговоров. Лавров и Микдад заявили, что необходимо добросовестно выполнять предписания ООН и следовать заявленным шагам по решению проблемы.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».