МИД: Россия ведет тщательное расследование подрывов в Брянской и Курской областях

Правоохранительные органы России проводят детальное расследование инцидентов, связанных с подрывом железнодорожных путей в Брянской и Курской областях. Результаты расследования будут опубликованы в ближайшее время, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В МИД также сообщили, что проводится тщательное расследование, и в ближайшее время его результаты будут обнародованы.

«Виновные будут обязательно выявлены и понесут заслуженное наказание», — высказались во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, 31 мая в субботу в 22:44 в районе населенного пункта Выгоничи произошло обрушение моста, предположительно, из-за подрыва опорной конструкции. В этот момент по мосту проезжал грузовой автомобиль «Мираторга», а под ним проходил пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Климов — Москва».

Состав столкнулся с рухнувшим мостом, в результате чего локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. В результате происшествия погибли семь человек.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате подрыва железнодорожных путей в Брянской и Курской областях.