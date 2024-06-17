МИД Швейцарии: Россия должна принять участие во второй конференции по Украине

В понедельник, 17 июня, глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер заявил, что следующая конференция по Украине пройдет не на территории Европы. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам политика, Москва должна быть вовлечена в следующий саммит в том или ином виде. Вероятное место проведения второй конференции - Саудовская Аравия, заявил Люхингер. По его словам, заинтересованные государства должны самостоятельно делать шаги по вопросу украинского кризиса, Швейцария же теперь будет действовать за кулисами.

Напомним, что первая конференция по Украине прошла в минувшие выходные, 15-16 июня. Присутствие на мероприятии подтвердили больше 90 государств, половина из которых находится в Европе. Россия приглашения на саммит не получала.

Известно, что Китай отказался от участия в конференции, однако, по словам Люхингера, представители КНР показывали сильную заинтересованность в мирном разрешении конфликта перед проведением саммита.