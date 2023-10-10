МИД Венгрии: конфликт ХАМАС с Израилем перечеркнул миротворческие усилия на Ближнем Востоке
Фото: [©Екатерина Лызлова/РИА Новости]
МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что события в Израиле и Палестине перечеркнули все усилия по установлению мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Сийярто, теракт на Ближнем Востоке произошел в самый неподходящий момент, если вообще можно так сказать. Он имел в виду, что после 70 лет бесконечных конфликтов и неудачных попыток пойти на мировую, сейчас в регионе действительно начал устанавливаться мир. Этого удалось достичь за счет «Авраамских соглашений». Однако происходящее между Палестиной и Израилем сейчас перечеркнуло все усилия по установлению мира. Министр считает, что придется приложить много усилий, что сохранить достижения.
Также представитель Венгрии считает, что помочь в сохранении мира на Ближнем Востоке сейчас может вмешательство государств Персидского залива.
Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».