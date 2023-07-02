Мигрени и нарушение сердечного ритма: как организм предупреждает нас о высоком риске инсульта

Иногда кажется, что инсульт может произойти только в пожилом возрасте. Однако приступы случаются и у здорового человека, которому еще не исполнилось 40 лет. Есть несколько симптомов, которые мы часто игнорируем.

Инсульт может быть геморрагическим, когда происходит разрыв стенки артерии, снабжающей кровью определенный участок мозга, а также ишемическим, когда отрывается тромб, перекрывающий просвет кровеносного сосуда.

«Постоянные мигрени и головные боли могут быть предвестниками геморрагического инсульта в молодом возрасте, а вот приступы ишемического инсульта могут возникнуть из-за расслоения стенки артерии после болезни или травмы, например после дорожной аварии. Здесь важно сделать исследование сосудов мозга и состояния сосудистой стенки», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Ольга Якушева.

Также причиной раннего инсульта могут стать ревматические болезни, которые диагностировали в детстве или юности. Чтобы снизить риск инсульта, нужно проходить ультразвуковые исследования и следить за клапанным аппаратом сердца.

«Еще стоит обращать внимание на ритм сердца. Если он часто нарушается, то это тоже может быть предвестником инсульта», - заключила эксперт.

Ранее мы рассказывали, чем опасен первый день недели.