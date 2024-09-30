Михаил Мишустин прибыл в Иран: планируются переговоры

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 30 сентября, находится с официальным визитом в Иране. Там пройдут переговоры с руководителем республики, сообщило РИА Новости.

Во время официального визита планируется проведение переговоров с первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщалось ранее в СМИ.

Вопросы будут обсуждаться такие, которые коснутся в целом гуманитарного, торгово-экономического и культурного сотрудничества, а также реализации крупных проектов двух стран.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американский пенсионер признался в суде, что воевал на стороне ВСУ.