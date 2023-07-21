Микробов больше, чем на унитазе: как рискуют люди, забывающие вовремя менять наволочки

На первый взгляд, наволочка может показаться предметом постельного белья, который находится на виду всего несколько часов в день. Однако мало кто задумывается о том, что это настоящий рассадник бактерий.

На наволочках в течение всей недели скапливается огромное количество микробов. На самом деле, они очень вредят нашему организму. На это указывают различные исследования ученых.

«Основной источник микробов на наволочках – это собственная кожа человека, точнее ее омертвевшие клетки. Во время сна кожа головы выделяет пот, остатки лака для волос, лосьона, что вместе с органическими остатками образует «ядерную» смесь. На наволочке размножаются и другие бактерии, для которых влажная и теплая среда – настоящий рай», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Они питаются тем, что попадает на волокна ткани, и размножаются в геометрической прогрессии. Каждую ночь человек постоянно соприкасается с микробами, распространяя их по всей поверхности кожи и вдыхая вместе с воздухом.

«Это может привести к различным проблемам со здоровьем, особенно для людей с ослабленным иммунитетом: от аллергических реакций до серьезных акне и различных воспалений», - уточнила эксперт.

Чтобы минимизировать риск развития подобных проблем, необходимо следить за гигиеной наволочек. Рекомендуется регулярно стирать их в горячей воде и использовать наволочки из натуральных материалов, которые позволяют коже дышать. Это хлопок, лен, микрофибра.

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