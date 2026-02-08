Микротравмы каждый день: как обычные движения приводят к разрушению суставов и инвалидности

Повседневные действия, которые кажутся безобидными, могут постепенно ухудшать состояние опорно-двигательного аппарата. Об этом в беседе с журналистами рассказал практикующий ревматолог Александр Елонаков, передает Лента.ру.

По словам специалиста, ряд бытовых и профессиональных привычек способствует микротравматизации суставных тканей, что в перспективе ведет к их преждевременному износу и развитию заболеваний.

Врач выделил несколько основных факторов риска. В первую очередь это регулярная механическая нагрузка определенного типа. К ней относятся часто повторяющиеся движения на работе — например, необходимость постоянно вставать на колени, выполнять рывки или подвергаться вибрации. В домашних условиях аналогичный эффект создает систематический подъем тяжестей, мытье полов в положении на коленях и другие виды активности с неправильной биомеханикой.

Отдельное внимание ревматолог уделил выбору обуви. Ношение моделей на высоком каблуке, по его мнению, заставляет стопу и голеностопный сустав принимать неестественное положение. Это создает избыточную нагрузку на мелкие суставы пальцев ног и стопы, нарушает распределение веса тела и может становиться причиной хронических болей и деформаций. Елонаков также отметил важность общего состояния мышечного корсета. Недостаточная сила мышц, окружающих сустав, лишает его полноценной поддержки и амортизации. В результате даже обычные бытовые движения могут приводить к микроскопическим повреждениям хряща.

