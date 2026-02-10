Микроволновка против клещей: попытка бродяги простерилизовать гардероб обернулась эвакуацией МФЦ

Накануне инцидента приезжий из Киргизии лишился крова после ссоры с владельцем ночлежки и провел ночь на остановке. Утром случайный прохожий привел замерзшего мужчину в здание МФЦ, чтобы тот мог согреться. Оказавшись в помещении, гость снял одежду, развесил джинсы на батарее, а нижнее белье поместил в микроволновку. Свои действия он позже объяснил стремлением провести дезинфекцию вещей от клещей. После запуска техники бродяга отправился спать в туалетную комнату.

Спустя несколько минут забытое в печи белье воспламенилось, спровоцировав сильное задымление. Прибывшие по тревоге силовики обнаружили нарушителя в комнате приема пищи, где он уже успел присоединиться к чаепитию с сотрудницами центра. Бойцы группы быстрого реагирования локализовали очаг возгорания и задержали мужчину. В результате происшествия никто не пострадал, а задержанный передан полиции для дальнейшего разбирательства.



Ранее стало известно, что с 2027 года иностранные граждане, работающие в России, будут обязаны финансово содержать своих иждивенцев, которые приехали вместе с ними.